Firmaron el convenio para construir 25 viviendas para policías bonaerenses en Olavarría

El intendente Maximiliano Wesner firmó el convenio con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires que permitirá avanzar formalmente con el proyecto para la construcción de 25 viviendas destinadas a integrantes de la Policía Bonaerense en el barrio Pickelado.

La rúbrica se concretó en la sala de reuniones del Palacio San Martín, donde Wesner recibió al presidente del organismo provincial, Carlos E. Langone, y a la representante del Gobierno bonaerense en la Caja, Nora de Lucía.

El proyecto habitacional, cuyo anuncio ya había sido realizado previamente, contempla una primera etapa de 15 viviendas. Una vez culminada esa instancia, se avanzará en las gestiones para concretar las 10 unidades restantes.

De la firma también participaron el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña; el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas; y el segundo jefe de la Estación de Policía Departamental Olavarría, comisario Lucas Rodríguez.

Luego de la firma, las autoridades se trasladaron hasta el barrio Pickelado, donde está previsto desarrollar el proyecto. Se trata de un sector que experimentó un importante crecimiento en los últimos años y en el que el Municipio ejecutó distintas obras de infraestructura, entre ellas la pavimentación de calles de acceso y la construcción de un canal hidráulico aliviador a la altura de calle Márquez.

Desde el Municipio destacaron que la firma del convenio permite formalizar la articulación entre la comuna, la Provincia y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías bonaerenses para avanzar en el desarrollo del proyecto habitacional.

Por el momento, no se dieron a conocer los requisitos ni la modalidad de inscripción para acceder a las viviendas. Según se informó, esos detalles serán comunicados en los próximos días a través de los canales oficiales del Municipio.

La iniciativa constituye una experiencia inédita para el Partido de Olavarría, al establecer una línea habitacional específicamente destinada a integrantes de la Policía Bonaerense mediante la articulación entre los distintos organismos involucrados.