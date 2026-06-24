Violento accidente en la Ruta 51: vecinos de Hinojo y un camionero olavarriense estuvieron involucrados en un múltiple choque

Vecinos de la localidad de Hinojo y un camionero de Olavarría se vieron involucrados este martes en un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 51, a unos mil metros de la rotonda de Fra-Pal, en jurisdicción del distrito de Tornquist.

El siniestro se registró cerca del mediodía y tuvo como protagonistas a una Chevrolet Tracker en la que viajaba el matrimonio olavarriense, además de dos camiones de carga que circulaban por el sector.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de información difundida por medios de la región, la secuencia se inició cuando la camioneta impactó contra un camión cerealero que transitaba delante de otro transporte de carga. Como consecuencia del choque, el vehículo menor perdió el control y comenzó a realizar trompos sobre la calzada.

En medio de esa situación, la Tracker terminó impactando contra el acoplado de un segundo camión, conducido por Walter Dentaro, transportista oriundo de Olavarría, quien posteriormente brindó detalles de lo ocurrido.

En diálogo con Diario El Orden de Coronel Pringles, Dentaro desmintió versiones iniciales que hablaban de un choque por alcance y relató que la camioneta ya se encontraba fuera de control cuando llegó hasta su posición.

“Lo que hago es cruzar mi camión para el lado de la banquina para que no me agarre a mí la trompa directamente en la cabina”, explicó el chofer, quien señaló que el impacto se produjo sobre el lateral del acoplado y no sobre la parte trasera de la unidad.

Según su testimonio, el primer choque provocó la rotura de un neumático del camión cerealero involucrado, que terminó fuera de la ruta y dentro de un campo lindero.

A pesar de la violencia de la secuencia, los ocupantes de la Chevrolet Tracker sufrieron únicamente lesiones leves. El camionero indicó que la mujer presentaba dolores en un hombro producto de la acción del cinturón de seguridad, mientras que el hombre tenía un golpe en una rodilla.

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de salud y una dotación de los Bomberos Voluntarios de Saldungaray. Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados a la Unidad Sanitaria “Dr. Luis Agote” para una evaluación médica.

Como parte de las actuaciones judiciales, los vehículos involucrados quedaron secuestrados preventivamente mientras se desarrollan las pericias destinadas a determinar con precisión la mecánica del accidente.