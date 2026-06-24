¿Risk-On o Risk-Off? Cómo leer el sentimiento global antes de operar

Los mercados financieros no sólo se ven afectados por indicadores económicos y el desempeño corporativo, sino también por los sentimientos de los inversores. Cada día en los mercados la gente decide si quiere buscar riesgos o evitarlos. Esto se denomina sentimiento «Risk-on» y «Risk-off».

Para los traders, identificar cuál predomina en cada momento es muy útil, porque ayuda a interpretar señales de trading y entender por qué ciertas clases de activos se mueven de determinada manera.

¿Qué es Risk-On y Risk-Off?

Una estrategia risk-on aparece cuando los inversores tienen expectativas positivas sobre la economía y los mercados. En esos contextos, los traders suelen asumir más riesgo para buscar mayores ganancias.

El comportamiento risk-off surge cuando aumenta la incertidumbre. Conflictos geopolíticos, desaceleración económica, inflación o eventos inesperados suelen llevar a los inversores hacia activos considerados más seguros.

Comprender la diferencia entre ambos enfoques puede ser una ventaja antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Activos que suelen reflejar el sentimiento del mercado

Cuando el sentimiento se inclina hacia la toma de riesgo, los instrumentos financieros suelen reaccionar de forma distinta que cuando domina la aversión al riesgo.

Activos risk-on

Cuando los traders se vuelven más optimistas, suelen invertir en:

Índices como US500, US100 y US30

Acciones tecnológicas y de crecimiento

Divisas vinculadas a commodities (Ej: AUD y NZD)

Commodities industriales sensibles al ciclo económico

Activos risk-off

A medida que aumenta la incertidumbre, los inversores suelen buscar exposición a:

Oro (XAU/USD)

Yen japonés (JPY)

Dólar estadounidense (USD)

Instrumentos defensivos

Correlaciones clave que los traders pueden observar

Acciones y oro

La relación entre los mercados accionarios y el oro es una de las más observadas en trading. Cuando el sentimiento es favorable, los índices bursátiles suelen atraer capital, mientras que el oro puede perder atractivo. En cambio, cuando aumenta la incertidumbre, el oro puede volverse más atractivo como herramienta de protección.

Dólar estadounidense y aversión al riesgo

El dólar estadounidense suele apreciarse durante períodos de turbulencia por su rol clave en el sistema financiero internacional. Cuando cae el apetito por el riesgo, los traders tienden a mover capital hacia activos denominados en USD. En general, un dólar más fuerte suele asociarse con índices bursátiles más débiles y mayor interés por activos refugio.

El yen japonés como divisa de trading

El yen japonés suele considerarse una divisa refugio clásica. En condiciones de mercado desfavorables, algunos inversores reducen riesgos asignando capital al yen. Esto suele provocar una caída en pares como USD/JPY.

Construir una visión más amplia del mercado

Muchos traders se enfocan en un solo gráfico. Sin embargo, los mercados están conectados, y el sentimiento suele extenderse al mismo tiempo entre distintas clases de activos. Observar en conjunto acciones, divisas, commodities y metales preciosos puede ayudarte a leer mejor el ambiente general antes de operar.

Gracias al trading de CFD multiasset, el análisis de mercado en vivo y las herramientas avanzadas de JustMarkets, los traders pueden analizar el sentimiento global desde un solo lugar. Saber con qué tipo de mercado estás operando no garantiza el éxito, pero sí puede ayudarte a operar en línea con el mercado.

Disclaimer: Solo con fines informativos. Operar con instrumentos financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Asegúrate de comprender los riesgos involucrados y operar de manera responsable.