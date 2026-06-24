Se jugó una nueva fecha de la Liga Anual ACOP

La Liga Anual ACOP sumó una nueva fecha de las categorías impares en las canchas locales, con un certamen que contó con la participación de parejas de la ciudad y la región.

En la categoría 5ª Damas, el título quedó en manos de Marilina Piñero y Rosario Suárez, quienes vencieron en la final a Verónica Más y María Juliana Gainza por 6-4, 4-6 y 7-5.

Por su parte, en 7ª Damas, Meri Marecos y Melisa Vázquez se consagraron campeonas luego de superar a Daiana Díaz y Leila López por un marcador de 6-1 y 7-6.

En la rama masculina, la definición de 7ª Caballeros fue para Edilio Bulant y Román Passardi, quienes revirtieron el resultado inicial y vencieron a Luka Melivilu y Santino Ramallo por 3-6, 6-3 y 6-1.