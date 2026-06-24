La feria de Mercados Bonaerenses se instalará en la Casa del Bicentenario

La Coordinación de Economía Popular del Municipio de Olavarría anunció la realización de una nueva edición de la feria del programa provincial Mercados Bonaerenses.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 4 de julio, en el horario de 9:00 a 13:00, en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, ubicada en la intersección de las calles Bolívar y Cerrito. Desde la organización se especificó que, a partir de esta fecha, el mencionado espacio cultural será la sede fija para todas las futuras ediciones del evento.

La jornada contará con la presencia de productores locales, quienes ofrecerán panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras, productos sin TACC, alfajores artesanales, huevos, alimentos agroecológicos, pastelería, dulces artesanales e infusiones.

Para esta ocasión, se aclaró que no se contará con la participación de los camiones de pastas, lácteos ni pescados. Asimismo, se solicita a los vecinos que concurran que lleven sus propias bolsas para retirar las compras.

El programa Mercados Bonaerenses es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de fomentar la producción y el consumo local, vinculando de forma directa a los productores con los consumidores a través de redes de ferias regionales.