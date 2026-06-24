El Museo Emiliozzi celebra los 60 años de la última carrera de la Galera

El Museo Municipal Hermanos Emiliozzi conmemorará los 60 años de la última competencia realizada por la cupé Ford modelo 39, conocida como La Galera.

El 26 de junio de 1966 se disputó la VIII Vuelta de Hughes de Turismo Carretera, competencia que marcó la última participación de los hermanos Emiliozzi a bordo de este vehículo. En dicha carrera, los pilotos largaron con el número 15 tras la prueba de clasificación y finalizaron en el segundo puesto, detrás del ganador Juan Manuel Bordeu. Con este resultado, se ubicaron en el primer lugar del campeonato y mantuvieron el número 1 en el automóvil, tal como se exhibe actualmente en el espacio de la calle Necochea.

Con motivo de este aniversario, el domingo 28 de junio, a partir de las 16:00 horas, el público podrá observar el interior del vehículo en las instalaciones del museo.

La Galera acompañó a los deportistas locales durante 16 años en un total de 158 competencias de Turismo Carretera. A lo largo de su trayectoria, obtuvo 43 victorias, ganó 12 etapas de Grandes Premios y logró cuatro campeonatos de forma consecutiva entre los años 1962 y 1965. Además, se convirtió en el primer auto de la categoría en superar los 200 kilómetros por hora de velocidad promedio en una carrera, tanto en circuitos de asfalto como en trazados mixtos.

El vehículo, declarado Patrimonio Histórico Cultural de Olavarría, cuenta en su carrocería con el número 1, la enseña patria de campeón, la leyenda de Malvinas Argentinas y la inscripción de la ciudad de Olavarría en su parte frontal.

El Museo Municipal Hermanos Emiliozzi abre sus puertas de martes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00, y los sábados y domingos de 15:00 a 18:00.