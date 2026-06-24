Se debatirán modificaciones en la gratuidad del sistema público de salud y una actualización del Reglamento de Construcciones

La sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de Olavarría celebrará este jueves tendrá entre sus principales temas el tratamiento de dos expedientes de fuerte impacto local: una iniciativa vinculada al régimen de gratuidad del sistema público de salud y la actualización del Reglamento General de Construcciones del Partido.

Uno de los proyectos que llegará al recinto con despacho de comisión corresponde a la derogación del artículo 139 de la Ordenanza Fiscal y la modificación del artículo 22 de la Ordenanza Impositiva, una propuesta relacionada con la gratuidad del sistema de salud pública municipal. El expediente fue impulsado por el Departamento Ejecutivo y forma parte de los temas incluidos en el orden del día de la sesión.

También se debatirá la actualización del Reglamento General de Construcciones del Partido de Olavarría, una normativa que regula distintos aspectos vinculados a la actividad edilicia. La iniciativa busca revisar y adecuar el marco regulatorio vigente y constituye uno de los expedientes de mayor relevancia que tendrán tratamiento legislativo este jueves.

Además de estos temas, los concejales deberán analizar once expedientes de donación de inmuebles, que serán tratados en conjunto, y cuatro proyectos de convalidación relacionados con una obra vial rural y con compras destinadas al Hospital Municipal, entre ellas la adquisición de sueros, medicamentos de uso habitual, antimicrobianos y antiasmáticos.

La agenda también incluye un proyecto impulsado por La Libertad Avanza para establecer un régimen regulatorio para establecimientos de residencia de personas mayores, una iniciativa de condonación de deuda para pacientes con cobertura pública exclusiva, un reconocimiento de deuda por la provisión de mercadería para la Casa del Adolescente y el Hogar Namasté, y la nómina de mayores contribuyentes para el período 2026-2027.

Entre los expedientes que se tratarán sobre tablas figuran declaraciones de interés legislativo por el 50° aniversario del Jardín San Antonio de Padua y por la IX Jornada de Periodismo, Investigación y Democracia. También se debatirán proyectos vinculados a seguridad vial, un pedido de informes sobre la actividad económica, comercial y productiva del Partido, una comunicación referida a denuncias de precarización laboral de empleados municipales y otra que expresa preocupación por los despidos anunciados en la estación de peaje de Hinojo.