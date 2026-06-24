Ingresó al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de guardia veterinaria municipal en Olavarría

El proyecto para la creación de una Guardia Veterinaria Municipal de Urgencias 24 horas en Olavarría tomó estado parlamentario tras ser incorporado formalmente al Honorable Concejo Deliberante. La iniciativa fue registrada bajo el expediente número 215/26.

El documento será analizado y tratado por las Comisiones de Salud, Hacienda y Legislación del cuerpo deliberativo.

De acuerdo con lo informado por el impulsor de la propuesta, David Soulés, el proyecto tiene como objetivo garantizar la atención veterinaria de urgencia para animales que hayan sufrido un siniestro vial, se encuentren en estado de abandono o atraviesen situaciones críticas de salud.

La presentación incluye fundamentos técnicos, antecedentes normativos, adhesiones de ciudadanos, notas periodísticas y documentación de respaldo para argumentar la implementación de esta política pública de protección animal en el municipio.