Intensa actividad para los representantes del Club Español en el billar de 5 quillas

Los jugadores del Club Español de Olavarría completaron sus participaciones en tres de los cuatro torneos provinciales individuales, desde segunda hasta la categoría promocional, certámenes que otorgan plazas clasificatorias para los respectivos Campeonatos Argentinos.

En segunda categoría, la competencia se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata. Allí formaron parte de la delegación local Jorge Ojeda y Víctor Hugo Di Marco; Ojeda se quedó con el sexto puesto del clasificador y obtuvo el pasaje directo al torneo nacional.

Por su parte, el Club Español de Bragado albergó la fecha de tercera categoría. En este torneo, Julio Bologna se ubicó en la séptima posición y quedó posicionado como primer suplente para la cita nacional, mientras que Juan Farana no logró superar el corte clasificatorio.

En la categoría promocional, los olavarrienses viajaron hasta las instalaciones del Club Progreso de San Nicolás. Néstor Schwab se adjudicó la sexta ubicación para asegurar su ingreso al cuadro nacional, al tiempo que Daniel Félix finalizó séptimo y quedó como primer suplente. En el mismo cuadro, Daniel Seguel y Milo Di Marco concluyeron su actuación en la fase de zonas.

La actividad provincial continuará en agosto con la cita de primera categoría, que tendrá como sede al Club Español de 9 de Julio. Para este cuadro ya se encuentran clasificados los locales Leonardo Fiscella, Darío Rodríguez y Omar Nicolás Margonari.

Presencia olavarriense en el Circuito Argentino

Entre este jueves 25 y el domingo 28 de junio se disputará el cuarto y último torneo del Circuito Argentino de Billar (CAB) en las instalaciones del club Origone, en la localidad cordobesa de Justiniano Posse. Al término del certamen, los cuatro mejores jugadores del ranking anual clasificarán de forma directa al Campeonato Mundial, que se jugará en el mes de agosto en Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

En representación del Club Español de Olavarría competirán Omar Nicolás Margonari y Víctor Hugo Di Marco, con el objetivo de cosechar las unidades necesarias para sellar la clasificación a las citas nacionales de primera y segunda categoría.