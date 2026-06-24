Ingresa al Concejo un proyecto para gravar la generación de energía eólica

El intendente Maximiliano Wesner impulsa un proyecto de ordenanza para establecer un marco tributario específico para la actividad de generación de energía eléctrica a partir de fuentes eólicas en el partido de Olavarría.

La iniciativa tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante celebrará este jueves y será girada para su análisis a las comisiones de Hacienda y de Legislación.

Maximiliano Wesner en la inauguración del Parque Eólico de Cementos Avellaneda. Archivo.

El proyecto ingresó al cuerpo legislativo bajo el expediente 1917/26 del Departamento Ejecutivo y fue recaratulado como expediente 208/26 del Honorable Concejo Deliberante.

Según figura en el orden del día, la propuesta apunta a «establecer un marco tributario específico para la actividad de generación de energía eléctrica de fuentes eólicas».

Si bien el texto completo de la iniciativa aún no trascendió, la presentación se da en un contexto de crecimiento de la actividad en el distrito. En los últimos años se instalaron distintos parques eólicos en Olavarría y existen además otros emprendimientos vinculados al sector que se encuentran en desarrollo.

La propuesta comenzará ahora su tratamiento legislativo en comisión, donde los concejales deberán analizar sus alcances antes de que pueda avanzar hacia una eventual aprobación en el recinto.