La oposición denunció «persecución política» en el Municipio y LLA aclaró que no adhirió al comunicado

La discusión política en el Concejo Deliberante de Olavarría quedó atravesada este martes por una serie de respaldos, firmas cruzadas y desmentidas en torno a un comunicado opositor que cuestiona la gestión del intendente Maximiliano Wesner y denuncia una presunta “persecución política” en el ámbito municipal.

El primer comunicado.

El documento, titulado “Basta de persecución política en Olavarría”, circuló inicialmente como una expresión conjunta de distintos sectores de la oposición. En su contenido se plantean críticas a la administración municipal con referencias a “renuncias masivas”, “persecución laboral”, “precarización”, “reubicaciones forzosas”, “sueldos por debajo de la línea de pobreza” y “despidos sin causa”.

El texto llevaba las firmas de los concejales Francisco González (UCR), Guillermina Amespil (Juntos por Olavarría), Marcelo Petehs (Por + Libertad), Luciana Islas (La Libertad Avanza), Guillermo Lascano (La Libertad Avanza), María Eugenia Dumerauf (La Libertad Avanza), Hilario Galli (PRO), Adela Casamayor (Partido Libertario), Nicolás Zampini (La Libertad Avanza) y Marcelino Quinteros Videla (PRO).

El que se publicó más tarde.

Sin embargo, en las últimas horas el bloque de La Libertad Avanza Olavarría difundió un comunicado en el que se despegó del documento y aclaró que no participó de su elaboración ni lo acompaña institucionalmente. En el texto expresaron: “El bloque de concejales de La Libertad Avanza en Olavarría aclara que no firmó ni acompañó el comunicado que comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales, en el que se denunciaba una supuesta persecución política atribuida a la gestión del intendente Maximiliano Wesner y al kirchnerismo local. Si bien mantenemos diferencias con la actual administración municipal, no tenemos participación ni adherimos al contenido de ese comunicado y el mismo no representa la postura oficial del bloque. Cualquier posicionamiento institucional será dado a conocer exclusivamente a través de los canales oficiales correspondientes.”

La desmentida de LLA

En paralelo, una fuente vinculada al PRO y a Juntos por Olavarría sostuvo que el mensaje del comunicado “sintetiza lo que viene ocurriendo en el Municipio”, aludiendo a situaciones como renuncias, conflictos internos y denuncias en el Hospital, interpretadas desde la oposición como parte de un escenario de tensión política y laboral.

La misma fuente también mencionó el caso de dos trabajadoras municipales que habrían integrado listas opositoras en las últimas elecciones y que posteriormente fueron desplazadas de sus funciones, hecho que es señalado como ejemplo dentro del planteo opositor.