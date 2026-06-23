El PRO y la UCR bloquearon la interpelación de Manuel Adorni en Diputados

La Libertad Avanza logró hoy, con ayuda de sectores de la UCR, el PRO y de bloques provinciales aliados, evitar la sesión especial para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la cual la oposición buscaba activar el proceso para echar de su cargo al funcionario, envuelto en un escándalo por su nivel de incremento patrimonial.

La sesión, pedida por el kirchnerismo, estaba prevista para las 14, pero se cayó por falta de quorum: solo 117 diputados avalaron abrir la discusión, cuando se necesitan al menos 129 presentes. Además de la negativa de LLA, resultó clave el respaldo de la UCR, el PRO, el MID, bloques provinciales e incluso del peronismo “dialoguista”.

Como parte de la negociación política para evitar el quórum, LLA aceptó abrir el miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el camino que tendrán los proyectos contra Adorni. Pero sin la posibilidad de que ese día se vote un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, como si podía ocurrir hoy.

Pese a que varios de los representes de la UCR y el PRO se pronunciaron públicamente contra la continuidad de Adorni en su cargo -PRO incluso emitió un comunicado oficial al respecto- hoy acetaron no ir contra el jefe de Gabinete, para no avalar una movida que había tenido origen en el kirchnerismo.

El gobierno, por su parte, consiguió el objetivo inmediato de posponer la arremetida contra Adorni, quien sigue respaldado por el presidente Javier Milei, quien pese a correrlo del cargo de vocero, el fin de semana lo sumó a la comitiva que lo acompañó al acto oficial por el día de la Bandera, que se realizó en Rosario.

De todos modos, Adorni sigue complicado, tanto el Diputados como el Senadores, ya que ambas cámaras siguen discutiendo iniciativas para interpelarlo y eventualmente aplicarle una moción de censura -un instituto creado en la última reforma de la Constitución pero que no se usó nunca hasta ahora-para expulsarlo de su cargo.

Puntualmente, en el Senado se discute la posibilidad de interpelar a Adorni en el recinto, aunque no exista un proyecto con dictamen previo. Pero existe una disputa reglamentaria sobre si eso es posible o no: algunos senadores creen que el artículo 101n de la Constitución Nacional lo permita aunque no exista una mayoría de dos tercios presentes en el recinto, pero otros niegan que eso sea posible.

Pese al fracaso de la sesión, la oposición decidió permanecer en el recinto y dar un debate en minoría para capitalizar políticamente el escándalo que rodea al jefe de Gabinete. El mensaje entre líneas es que el oficialismo logró evitar una votación, pero no clausurar la discusión sobre la situación de Adorni.

Quiénes apoyaron y quiénes no

Los legisladores vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) optaron por mantenerse al margen de la sesión, además de los libertarios.

Permaneció en el recinto Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda, dos catamarqueños ligados al gobernador Raúl Jalil, Marcela Pagano (Coherencia) y la radical Karina Banfi. El bloque Provincias Unidas se dividió: solo dieron el presente los jujeños de Carlos Sadir, los socialistas y el radicalismo crítico de Martín Lousteau y Pablo Juliano.