Mauricio Andres Arabito (Q.E.P.D)

Falleció en Capital Federal el día 23 de junio de 2026 a los 59 años de edad. Su madre Marta Mabel Chavez; sus hermanos Maria M. y Pablo J. Arabito; sus hermanos políticos Gustavo Puente y Valeria Saldaña; su sobrina Guadalupe Arabito; su tio Cesar Horacio Chavez; sus primos, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, se desempeñaba como Licenciado en Química y era vecino del barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», comenzando a las 8:00 horas. Posteriormente, se oficiará un responso en la Capilla Ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal de Olavarría el miércoles 24 de junio de 2026 a las 12:30 horas.