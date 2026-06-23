En Sierra Chica comenzaron las tradicionales celebraciones de las fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo

Imágenes Mauricio Latorre

Del 23 al 30 de junio se desarrollarán en distintas localidades y barrios del partido de Olavarría las tradicionales celebraciones de las fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo. La propuesta es organizada en conjunto entre el municipio, los museos de los pueblos, jefatura regional y distrital de educación, las mesas de gestión territorial, delegaciones y la asociación de bomberos voluntarios con el objetivo de mantener la expresión del patrimonio cultural local.

Estas fogatas reúnen tradiciones andinas y de comunidades originarias que luego se incorporaron al calendario cristiano. Como parte del ritual, los vecinos construyen muñecos con materiales reciclables que son quemados en las fogatas.

El cronograma de las celebraciones se inició este martes en el Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica. Las actividades continuarán de la siguiente manera:

Museo Municipal de Espigas (Borges casi 30 de Octubre)

24 de junio: Celebración de la fogata de San Juan y San Pedro.

28 de junio: Noche de los candiles y desfile por las calles con los candiles encendidos.

Barrio AOMA (San Martín y Barcalá)

25 de junio: Celebración de la fogata de San Juan y San Pedro, organizada por la mesa de gestión territorial.

Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas (Estación de trenes)

26 de junio: Celebración de la fogata de San Juan y San Pedro.

Museo Municipal de Hinojo (Av. Mitre s/n, Estación de trenes)

29 de junio: Celebración de la fogata de San Pablo.

Barrio Isaura (Calle 110 N° 2540)

30 de junio: Celebración de la fogata de San Juan y San Pedro.

Previamente se realizaron talleres de construcción de muñecos con materiales reciclables en el Museo de la Estación de Sierras Bayas, el Museo de la Piedra de Sierra Chica, el Museo de los Alemanes del Volga Ariel Chierico de Colonia Hinojo, el Museo de Espigas y el Centro Cultural de Hinojo.

Desde la organización se invita a la comunidad a participar elaborando sus propios muñecos en sus hogares para acercarlos el día de las fogatas. Para la confección se recomienda usar tubos de cartón, cajas, tapitas, retazos de tela y lanas. Por consultas, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] o el teléfono 421979.