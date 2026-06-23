Emilio Jorge Walter (Q.E.P.D.)

Este lunes 22 de junio de 2026 falleció en Olavarría Emilio Jorge Walter, a los 96 años de edad. El vecino, nacido en Coronel Suárez, residía en el barrio Belgrano y se encontraba jubilado y pensionado.

Sus hijos Emilio Oscar, María Luisa y María Inés; sus hijos políticos Roberto Duarte y Jorge Palavecino; sus nietos Nicolás, María Eugenia, Martín, José, Belén, Sebastián, Guillermo, Toti y Emanuel; sus nietos políticos y demás familiares participan su fallecimiento.

El velatorio se lleva a cabo en España 2942, departamento E, finalizando el martes 23 de junio a las 16:00 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y la inhumación se realizará el miércoles a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.