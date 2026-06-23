Antonia Leonhardt Viuda de Beratz «Chita» (Q.E.P.D.)
Este martes 23 de junio de 2026 falleció en Olavarría Antonia Leonhardt Viuda de Beratz, a los 83 años de edad. La vecina, nacida en Coronel Suárez, residía en el barrio Procasa y era jubilada del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.
Sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, su bisnieto y demás deudos participan de su fallecimiento.
El servicio no contará con velatorio ni responso. La inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.