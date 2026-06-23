Lucas Moyano presentará su nuevo libro sobre evidencia digital y litigación estratégica en el proceso penal

El fiscal de Azul y especialista en ciberdelitos, Lucas Moyano, presentará su libro «Evidencia digital y litigación estratégica en el proceso penal» el próximo 3 de julio a las 10 en Espacio i3, ubicado en el segundo piso de Puerto Madero. La obra fue publicada por Editorial Hammurabi.

La actividad contará con la participación de referentes de los ámbitos jurídico, académico, empresarial e institucional para analizar los desafíos de la transformación digital en la administración de justicia, las investigaciones penales y la producción de pruebas en entornos tecnológicos.

La jornada iniciará con la apertura de representantes del Grupo Petersen, quienes realizarán la bienvenida y la presentación del autor. Luego se desarrollará un panel técnico integrado por Rubén Alberto Chaia, Hernán Blanco, Mario Eduardo Kohan, Marcela Ruiz y Nicolás Ceballos, con la moderación de Leonardo García y Rodrigo Álvarez. En este espacio se abordarán los aportes de la obra en materia de evidencia digital y nuevas herramientas de litigación.

En el segundo bloque participarán Sergio Piris, gerente de Asesoría Penal, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, secretario general de CERTAL y presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina de Telecom; Germán Sosa en representación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires; y Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Este panel tratará el impacto de las tecnologías en los sectores institucional, empresarial y educativo.

El cierre institucional estará a cargo de Fernando De Palma por parte de Editorial Hammurabi. Posteriormente, Lucas Moyano expondrá las conclusiones de la jornada sobre prueba digital, inteligencia artificial, criptoactivos, deepfakes y litigación penal.

La publicación aborda la preparación del caso, la investigación en entornos digitales, la obtención y valoración de evidencia tecnológica y las estrategias de defensa técnica en el proceso penal. El libro está dirigido a magistrados, fiscales, defensores, abogados, investigadores, especialistas en informática forense y estudiantes.