Municipio inició la construcción de una alcantarilla

El Municipio de Olavarría comenzó las tareas para construir una nueva alcantarilla en la intersección de la avenida Colón y Márquez. Los trabajos forman parte del Plan Hidráulico Ordenador, coordinado por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

La obra interviene sobre una cuneta pasante que generaba anegamientos e inconvenientes en el tránsito durante los días de lluvia intensa. La colocación de la estructura busca solucionar los problemas de escurrimiento pluvial en ese sector.

La intervención se realiza con maquinaria vial y personal municipal, e incluye la instalación de tres filas de caños de 0,80 metros de diámetro para agilizar el drenaje del agua.

Los trabajos impactarán en la circulación y el desagüe de los barrios El Progreso, Coronel Dorrego, Pickelado y las zonas aledañas del sector norte del casco urbano.

Según se informó, estas tareas complementan otras intervenciones de la dependencia oficial en la planta urbana y las localidades, tales como la limpieza de sumideros, el mantenimiento de desagües pluviales y la rectificación de canales aliviadores.