Juan Ariel Montero Molina «Nino» (Q.E.P.D.)

Este lunes 22 de junio de 2026 falleció en Olavarría Juan Ariel Montero Molina, a los 49 años de edad. El vecino, nacido en Olavarría, residía en el barrio Hipólito Yrigoyen y se desempeñaba como albañil.

Su hija Brisa Montero, sus hermanos Samuel Riveros, Valeria Montero, Verónica Montero, Cristian Montero, Diego Molina y Bárbara Draghi, su abuela María Isabel Godoy, además de sus familiares y amigos, participan de su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, departamento D. La inhumación del cuerpo se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz, sin la realización previa de responso.