Oficial: el 1 de julio cambia la concesión del Peaje de Hinojo y aún no se sabe qué trabajadores continuarán

A partir del 1 de julio cambiará la concesión del corredor Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que incluye el Peaje de Hinojo y las estaciones de cobro ubicadas sobre la traza hacia Mar del Plata. La operación quedará en manos del consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, en reemplazo de Corredores Viales.

El cambio encuentra a los trabajadores atravesando un escenario de incertidumbre. Según pudo saber En Línea, prácticamente la totalidad del personal ya firmó los acuerdos de desvinculación y comenzó a percibir las indemnizaciones, aunque todavía no existen definiciones oficiales acerca de quiénes serán reincorporados por la nueva concesionaria y quiénes quedarán definitivamente fuera de la estructura.

En el ámbito laboral se señala que el ciclo de Corredores Viales ya está cerrado y que las indemnizaciones comenzaron a abonarse bajo esquemas de pago en cuotas. Sólo una pequeña cantidad de trabajadores optó por no adherir a los acuerdos y avanzar por la vía judicial.

Mientras tanto, continúan circulando distintas versiones sobre los criterios que aplicaría el nuevo operador para conformar su plantel. Sin embargo, hasta el momento no hubo comunicaciones oficiales sobre la cantidad de trabajadores que serán absorbidos ni sobre los perfiles que serán requeridos para la nueva etapa.

En paralelo, se conocieron diferencias en recientes liquidaciones realizadas dentro del sector. Según pudo reconstruir En Línea, antes de los pagos circulaban estimaciones informales sobre los montos que corresponderían a cada trabajador. Sin embargo, al momento de efectivizarse las acreditaciones aparecieron diferencias respecto de esos cálculos previos.

De acuerdo con lo que pudo saberse, las liquidaciones fueron realizadas bajo criterios asociados a nuevas disposiciones normativas y fórmulas de cálculo distintas a las utilizadas anteriormente. Esto derivó en diferencias entre las proyecciones iniciales, los cálculos realizados con asesoramiento gremial o legal y los montos finalmente abonados. En términos generales, varios trabajadores señalaron que las cifras percibidas terminaron ubicándose por encima de las estimaciones que circulaban previamente.

El nuevo esquema concesionado también implicará cambios operativos. En Línea pudo conocer que la futura administración apunta a profundizar la automatización del sistema de cobro mediante una mayor utilización de TelePASE, con incorporación de antenas, cámaras y tecnología de lectura automática que reducirá progresivamente la intervención manual en las cabinas.

Asimismo, se prevén modificaciones en distintas áreas operativas y administrativas. Según trascendió, algunos sectores podrían funcionar con estructuras considerablemente más reducidas que las actuales. También se analiza la tercerización de determinados servicios vinculados a la operación y el mantenimiento del corredor.

El malestar también alcanza al plano gremial. Entre trabajadores del sector existen cuestionamientos hacia la conducción sindical encabezada por Facundo Moyano, a la que atribuyen una escasa incidencia durante el proceso que derivó en las desvinculaciones y en el cierre de la etapa de Corredores Viales.

La transición se produce además en el marco de un ambicioso plan de infraestructura vial. Según pudo saber este medio, la nueva concesión contempla la instalación de un peaje en el acceso a Bolívar y proyecta nuevas estaciones de cobro en distintos puntos de la red, junto con obras vinculadas a corredores seguros, ampliaciones de calzada y mejoras sobre rutas nacionales estratégicas del centro y sur bonaerense.

De esta manera, el 1 de julio marcará el inicio de una nueva etapa para el corredor que incluye al Peaje de Hinojo. Mientras el cambio de concesión ya tiene fecha confirmada, la principal incógnita sigue siendo qué ocurrirá con los trabajadores una vez que el nuevo operador tome formalmente el control de la concesión.