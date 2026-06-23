María del Carmen Monjardín (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de junio de 2026 a los 69 años de edad. Su esposo Miguel Angel Galmez; su hija Olga Mabel Galmez; su hijo político Carlos Javier Martinez; sus nietos Matias Leonel Asteggiano Galmez, Luis Javier Martinez y Angel Mario Martinez; sus hermanas políticas Susana, Gladys, Norma, Elsa, Horacio y Sergio Galmez, y Martin Lopez; sus sobrinos, sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento «B». Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Martes 23 de junio a las 8:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric. Lugar de nacimiento: Nacida en Henderson. Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Isaura. Actividad que desarrollaba: Jubilada.