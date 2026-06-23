Daniel Oscar «Pantera» Carlucci (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de junio de 2026 a los 62 años de edad. Su madre Maria Luisa Di Pane; su esposa Araceli Borelli; sus hijos Sergio, Gabriel, Nicolas, Lucas, Matias y Magali; sus hijos políticos; sus nietos Yamilé, Benicio, Cipriano, Nahuel, Octavio, Salvador, Mora, Benjamin y Morela; su hermana Daniela; sus hermanos políticos, sus sobrinos, sus tíos, sus primos y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento «C». Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Martes 23/06/2026 a las 11:30 hs. Lugar de nacimiento: Ex vecino de Loma Negra. Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio CECO 1. Actividad que desarrollaba: Jubilado.