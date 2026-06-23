El tesoro urbano de Azul: investigadores de la UNICEN enviaron muestras de naranja amarga para análisis en Vietnam

Fuente: TN

Ph Diario El Tiempo – Archivo

Un equipo de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con sede en Azul, avanza en un proyecto de investigación vinculado al estudio de la naranja amarga y su potencial uso en la industria farmacéutica. Como parte del trabajo, ya se enviaron muestras al exterior para su análisis en un laboratorio de Vietnam.

La iniciativa se desarrolla en el ámbito académico y tiene como objetivo evaluar las propiedades químicas del fruto, en particular la concentración de hesperidina, un compuesto de interés en la elaboración de suplementos y medicamentos vinculados a tratamientos vasculares.

Según se desprende del proyecto, el trabajo se centra en la recolección de frutos en estado temprano de maduración, cuando presentan un tamaño reducido y mayores niveles del componente activo que se busca estudiar. Esa etapa resulta clave para determinar su viabilidad en una eventual escala de producción industrial.

En paralelo, el proceso de investigación contempla el análisis en laboratorio y el intercambio de muestras con instituciones o actores vinculados al sector farmacéutico internacional, lo que abre una instancia de validación externa de los resultados obtenidos en el ámbito académico local.

El estudio se enmarca dentro de líneas de trabajo habituales en el ámbito universitario vinculadas al aprovechamiento de recursos vegetales presentes en el arbolado urbano y su posible uso con fines productivos o industriales.

Desde la UNICEN no se brindaron mayores precisiones públicas sobre el estado del proyecto ni sobre eventuales convenios formales con empresas del exterior, aunque se confirmó el avance de la etapa de análisis de muestras.

El desarrollo de este tipo de investigaciones se inscribe en una tendencia creciente dentro de la ciencia aplicada regional, donde distintas sedes universitarias trabajan en la identificación de compuestos con potencial valor agregado en mercados internacionales.