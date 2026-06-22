Inseguridad: Carnearon cuatro vaquillonas preñadas en un campo de Olavarría
El hecho fue dado a conocer este lunes.
En las últimas horas abigeos volvieron a dar un importante golpe en un campo del Partido de Olavarría.
Según se dio a conocer en la tarde de este lunes, los abigeos carnearon cuatro vaquillonas preñadas provocando un importante daño económico.
Además de darse a conocer el hecho, allegados a la productora rural que fue víctima del hecho difundieron un video mostrando cómo aparecieron los animales.