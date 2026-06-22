Inseguridad: Carnearon cuatro vaquillonas preñadas en un campo de Olavarría

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Por En Linea Noticias 0

El hecho fue dado a conocer este lunes.

En las últimas horas abigeos volvieron a dar un importante golpe en un campo del Partido de Olavarría.

Según se dio a conocer en la tarde de este lunes, los abigeos carnearon cuatro vaquillonas preñadas provocando un importante daño económico.

Además de darse a conocer el hecho, allegados a la productora rural que fue víctima del hecho difundieron un video mostrando cómo aparecieron los animales.

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