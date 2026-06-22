Continúa en picada: La economía olavarriense cayó un 12% en mayo

La economía olavarriense registró otro mes de caída en mayo y, según datos oficiales, se registró un desplome del 12% interanual. Esto significa un número altísimo respecto de la medición anterior cuando se había registrado una retracción comparada con 2025 del 3%.

Los datos se corresponden a la actualización del Indicador Económico de Olavarría (IEO) que publica el Municipio.

Este dato, se suma al ya conocido respecto de la fuerte caída que tuvo el sector comercial en el quinto mes del año.

Las caídas interanuales y mensuales se registran en todos los rubros que son objeto de la medición: comercio, industria, logística y minería.

En principio, se destaca que uno de los sectores que más cayó en mayo fue la logística. Este importante y dinamizador sector registró una caída del 38% interanual y una caída intermensual del 16%.

La industria, por su parte, registró una caída intermensual del 4,9% y marcó una caída comparada con 2025 del 5%. Vale decir que ésta actividad la que menos cayó según el mismo informe.

En cuanto a la actividad comercial, hay que señalar que el Municipio ya había informado el cierre de más de veinte comercios en el primer trimestre del año. Ahora se conoció que este rubro de la economía local tuvo un descenso mensual del 10% y una caída interanual del 26%.

La minería, como viene sucediendo, tuvo también una pronunciada caída en mayo. De manera interanual la caída fue del 25% y a nivel intermensual fue del 10%.