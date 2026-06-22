La desocupación bajó una décima, pero crecieron la subocupación y el trabajo informal

La tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026 en los 31 aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien el indicador mostró una leve mejora respecto del mismo período del año pasado, cuando había sido del 7,9%, otros datos del mercado laboral reflejaron un deterioro, con aumentos tanto de la subocupación como de la informalidad.

Según el informe oficial, la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en el 44,8%. En términos absolutos, la población desocupada fue estimada en alrededor de 1,1 millones de personas sobre una población económicamente activa de 14,6 millones.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento fue el crecimiento de la subocupación, que llegó al 11,1% y registró una suba de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025. Se trata de personas que trabajan menos horas de las que necesitan o desean.

También aumentó la informalidad laboral. El Indec informó que el 44,2% de los trabajadores se desempeñó sin acceso a los beneficios y protecciones del empleo registrado, una cifra que representa un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires mostró una tasa de desocupación del 8,7%, por encima del promedio nacional. Dentro de ese conglomerado se observó una fuerte diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el desempleo fue del 4,8%, y los partidos del Conurbano, donde alcanzó el 9,7%.

Entre los aglomerados urbanos, San Nicolás-Villa Constitución registró la tasa de desocupación más alta del país, con un 10,4%. Le siguieron Bahía Blanca-Cerri con 10,1% y Mar del Plata con 9,3%. En tanto, Gran La Plata presentó un índice del 7,8%.

El informe también detalló que el 71,8% de las personas ocupadas son asalariadas y el 28,2% restante corresponde a trabajadores no asalariados. Entre quienes tienen empleo asalariado, el 62,1% cuenta con descuento jubilatorio, mientras que el 37,9% trabaja sin aportes.

La combinación de una desocupación prácticamente estable con un aumento de la subocupación y de la informalidad muestra que, pese a la leve mejora del indicador principal, persisten dificultades en la calidad del empleo y en las condiciones de inserción laboral.

Fuente: Agencia DIB.