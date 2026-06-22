El más grande del mundo lo hizo otra vez: Con dos de Messi, Argentina venció a Austria

La Selección Argentina volvió a demostrar su jerarquía en el Mundial 2026 y se impuso por 2-0 ante Austria en Dallas, con otra actuación decisiva de Lionel Messi, que convirtió los dos goles del encuentro, se redimió de un penal fallado y quedó como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 goles (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)



El partido tuvo un arranque cargado de tensión para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que incluso desperdició un penal en los primeros minutos. Sin embargo, lejos de caerse anímicamente, el equipo se mantuvo en partido y logró abrir el marcador a través de Messi, que capitalizó una buena jugada colectiva para poner el 1-0.

En el complemento, Austria intentó reaccionar y complicó por momentos a la defensa argentina, obligando a intervenciones clave del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, pero la Selección sostuvo el control en los momentos determinantes del juego.

Ya sobre el cierre del encuentro, Messi volvió a aparecer en una acción dentro del área para sellar el 2-0 definitivo, consolidando una actuación histórica que lo deja en la cima de la tabla de goleadores de los Mundiales con 18 tantos.

Con este triunfo, Argentina aseguró su clasificación a la siguiente fase del certamen y continúa con paso firme en su objetivo mundialista, con un Messi nuevamente decisivo en los momentos clave.