Peaje de Hinojo: multa de más de $571 mil por realizar un servicio sin autorización

Un olavarriense fue sancionado con una multa de $571.320 tras detectarse que realizaba un servicio de transporte de pasajeros sin la debida autorización, en un operativo de control llevado adelante en el peaje de Hinojo, partido de Olavarría.

Según la resolución administrativa, el hecho se constató durante un procedimiento de fiscalización sobre vehículos de transporte intercomunal.

En esa instancia se verificó que el rodado trasladaba cinco pasajeros en un viaje desde la ciudad de Azul hacia Olavarría, sin contar con la habilitación correspondiente para prestar ese tipo de servicio.

Al no haberse presentado descargo dentro del plazo previsto, la autoridad de control resolvió aplicar la sanción económica, encuadrada en la normativa vigente del régimen de transporte provincial.

La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través del área de fiscalización, que además informó los plazos legales para recurrir la sanción o proceder al pago de la multa.