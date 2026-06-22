Construyendo Comunidad VAF realizó una jornada de concientización, limpieza y pintura en distintos puntos de la localidad

La institución de bien público CONSTRUYENDO COMUNIDAD VAF llevó adelante la semana pasada una jornada de concientización, limpieza y pintura en distintos sectores de la localidad, en el marco de sus acciones orientadas al fortalecimiento del espacio público y el trabajo comunitario.

La actividad incluyó la colocación de cartelería y tareas de limpieza en Camino Real, con el objetivo de promover el cuidado de los espacios comunes y reforzar el compromiso de los vecinos con el ambiente y el entorno urbano.

Además, se realizaron trabajos de pintura en el puente peatonal y en los bancos ubicados sobre avenida Alberdi. Estas intervenciones apuntaron a poner en valor sectores que son utilizados diariamente por la comunidad, mejorando su estado general y contribuyendo a su preservación.

Desde la institución destacaron que el objetivo de estas acciones es sostener un trabajo solidario y participativo, con el fin de generar un impacto positivo y duradero en la comunidad a través del compromiso colectivo.