Recolectaron más de 1.900 kilos de residuos electrónicos en una nueva campaña ambiental

La segunda jornada del año se realizó en el CEMO y permitió reunir una importante cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos. Parte del material podrá ser recuperado y reutilizado por instituciones educativas.

Más de 1.900 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) fueron recolectados durante la segunda campaña del año realizada en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), en una actividad impulsada por el Municipio junto a instituciones educativas del distrito.

La iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto interinstitucional “Clic Verde: del desecho al derecho”, llevado adelante en conjunto con la Jefatura Distrital y Regional de Educación, con el objetivo de promover la gestión responsable de residuos electrónicos y fomentar la participación de estudiantes y docentes en tareas de recuperación y reutilización de equipos.

Durante la jornada participaron integrantes del Centro de Formación Profesional N° 401, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2, la Escuela Profesional Secundaria N° 4 y la Escuela de Educación Secundaria N° 3.

Los estudiantes y docentes realizaron la identificación, clasificación y selección de aquellos equipos que presentan posibilidades de reparación o reutilización. Esa tarea constituye una instancia previa al traslado de los materiales al Complejo Penitenciario de Sierra Chica, donde se realiza el tratamiento de los residuos que no pueden ser recuperados.

Desde el Municipio explicaron que para concretar el traslado del material recolectado fue necesario el trabajo conjunto con las Delegaciones Municipales de Loma Negra y Sierra Chica. En total, se utilizaron más de dos camiones para transportar los residuos electrónicos hacia el establecimiento penitenciario.

Los equipos considerados aptos para su recuperación serán reacondicionados por las instituciones educativas participantes y posteriormente reutilizados, favoreciendo el acceso a recursos tecnológicos y promoviendo prácticas vinculadas con la economía circular.

La propuesta forma parte de una política pública sostenida por el Municipio de Olavarría, que articula acciones con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento de residuos electrónicos y suma instancias de participación educativa orientadas a fortalecer el compromiso ambiental de la comunidad.

La campaña fue organizada por la Coordinación de Ambiente, con el acompañamiento del Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, y de la Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia de Buenos Aires.