Tras el triunfo de Argentina frente a Austria, en Olavarría se festejó

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Por En Linea Noticias 0

Imágenes Mauricio Latorre

Olavarrienses se concentraron en el centro de la ciudad para celebrar la victoria de la selección argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026, resultado que aseguró la clasificación del equipo a los 16avos de final con un doblete de Lionel Messi.

Los hinchas se reunieron frente al Palacio Municipal y sobre el Paseo Jesús Mendía con banderas, camisetas y cánticos festivos. De manera simultánea, se registró una intensa caravana de autos que recorrió las calles céntricas haciendo sonar sus bocinas en celebración del triunfo.

Las imágenes de las celebraciones en el centro de la ciudad:

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