Partió desde Olavarría y está a punto de llegar caminando a San Martín de los Andes

Foto y fuente: realidadsm.com.ar

Mariano Castillo está a un paso de completar una travesía que comenzó en Olavarría y que lo llevó a recorrer durante meses las rutas argentinas a pie junto a sus dos perros. Hoy se encuentra a solo 15 kilómetros de llegar a San Martín de los Andes, el destino que se propuso desde el inicio del viaje.

El caminante, oriundo de Bahía Blanca y residente en Olavarría al momento de iniciar la experiencia, emprendió el recorrido como un desafío personal vinculado a la vida al aire libre, los viajes y la compañía de sus mascotas. Desde el primer día, Caio y Lorenza fueron parte inseparable de la travesía.

Caio acompaña cada jornada de marcha, mientras que Lorenza lo hace con limitaciones físicas debido a un problema en la columna. A pesar de ello, ambos perros han formado parte del recorrido desde el comienzo. Para sostener el viaje, Castillo traslada en un carro todo el equipamiento necesario para acampar y abastecerse en el camino.

A lo largo de los meses, la travesía lo llevó por distintas localidades de la Patagonia, donde en reiteradas oportunidades recibió apoyo de vecinos, automovilistas y familias que se cruzaron con su historia en la ruta. Ese acompañamiento se fue replicando también en redes sociales, donde el viaje fue ganando visibilidad.

Con el destino cada vez más cerca, Castillo transita las últimas horas de una experiencia que lo mantuvo caminando cientos de kilómetros por el país. San Martín de los Andes, en la provincia del Neuquén, aparece ahora como el cierre de un recorrido que comenzó en la provincia de Buenos Aires.

Quienes quieran seguir el tramo final pueden hacerlo a través de Instagram @lasaventurasdeCaiioyLorenza y en TikTok caminandovamoavolver.