Concejala de Azul cuestionó a Vialidad Nacional por el estado de la Ruta 3: “No les importa nada, ni las vidas que se pierden ni la productividad”

Fuente: diario El Tiempo de Azul.

La concejala azuleña Natalia Colomé, integrante del bloque Somos Buenos Aires, volvió a expresar fuertes críticas hacia Vialidad Nacional en el marco del debate generado por la instalación de peajes sobre la Ruta Nacional N° 3 y la falta de respuestas a los reclamos vinculados con la construcción de la autovía y las condiciones de seguridad vial en ese corredor.

Según informó el diario El Tiempo de Azul, la edil sostuvo que existe un “nivel de desidia sostenido” por parte del organismo nacional y cuestionó que las decisiones se tomen únicamente sobre criterios económicos. “La verdad es que agobia. Agobia el nivel de desidia sostenido, porque es la insensibilidad del Excel que determina absolutamente todo”, manifestó durante una sesión del Concejo Deliberante.

Colomé recordó la participación de representantes del Partido de Azul en la audiencia pública realizada en Monte el 11 de junio del año pasado, donde vecinos autoconvocados, integrantes de Estrellas Amarillas y autoridades municipales plantearon sus objeciones a la instalación de peajes sin que existieran avances concretos en materia de infraestructura.

En ese contexto, la concejala fue particularmente crítica con la postura de Vialidad Nacional. “No les importa nada, no les entra una bala. Ni las vidas que se pierden ni la productividad”, afirmó, al tiempo que consideró que la situación no afecta únicamente a la provincia de Buenos Aires sino que se replica en otras regiones del país.

La dirigente también recordó que el Concejo Deliberante de Azul realizó una sesión especial sobre la Ruta 3, en la que por unanimidad se expresó el rechazo a los peajes y se reclamaron obras de fondo para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, sostuvo que las demandas realizadas por distintos sectores no tuvieron respuesta. “Si hablamos de colocar peajes, los peajes se sostienen. Y de todo lo demás que planteamos, absolutamente nada”, señaló.

Durante su intervención, Colomé también cuestionó la falta de avances en otras medidas de seguridad y manifestó preocupación por la reducción de los móviles de asistencia en la ruta. En ese sentido advirtió que la distancia de los servicios de emergencia puede resultar determinante en situaciones críticas. “Cuanto más lejos tenés la asistencia, más lejos estás de salvar una vida”, expresó.

La concejala destacó además el trabajo de los vecinos que mantienen vigente el reclamo por la construcción de la autovía y llamó a sostener la presión sobre las autoridades nacionales. “Hay que seguir levantando la voz, seguir sosteniendo el reclamo, seguir pidiendo la autovía, no conformarnos y que esta siga siendo una bandera”, sostuvo.

Finalmente, Colomé se mostró escéptica respecto de posibles cambios en la política nacional sobre la Ruta 3, aunque expresó su deseo de que se revierta la decisión de avanzar con los peajes. “Ojalá me equivoque y ojalá definan que estos peajes no se van a colocar. Pero viendo cómo viene la cosa, realmente se pasan todo lo que hacemos, no sólo los vecinos, sino cada uno de los representantes en las distintas instancias administrativas, no les importa absolutamente nada”, concluyó.