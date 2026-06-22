Olavarría celebrará el Día de la Independencia con actos oficiales y una Velada de Gala

El Municipio de Olavarría invitó a la comunidad a participar de las actividades organizadas con motivo del Día de la Independencia, que se conmemorará el próximo 9 de julio. La programación incluirá actos protocolares durante la mañana y culminará por la noche con una Velada de Gala en el Teatro Municipal.

Las actividades comenzarán a las 8:45 con el izado del Pabellón Nacional en la plaza Coronel Olavarría. A las 9 se realizará el tradicional Tedeum en la Iglesia San José y, media hora más tarde, tendrá lugar la concentración de autoridades e instituciones en el hall del Palacio San Martín.

Los festejos continuarán a las 20 con la Velada de Gala en el Teatro Municipal, que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané”, bajo la dirección del maestro Diego Lurbe.

Durante el concierto se interpretarán obras de distintos compositores latinoamericanos, entre ellas “Suite Ecuatoriana N.º 2”, de Segundo Luis Moreno; “Pampa Gris”, de Ignacio Montoya Carlotto; “Carpincho. Leyenda Sinfónica N.º 2”, de Jesús Cañete; y “Huapango”, de José Pablo Moncayo.

La entrada será libre y gratuita.

Desde el Municipio convocaron a vecinos y vecinas de todo el Partido a acompañar las celebraciones y compartir una jornada que recuerda el 216° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.