Gramont exporta ingeniería desde Olavarría y trabaja para algunas de las principales industrias del país

El intendente Maximiliano Wesner visitó este lunes la planta de Gramont S.A., una empresa olavarriense con más de cuatro décadas de trayectoria que se ha consolidado como proveedora de soluciones de ingeniería eléctrica y montajes industriales para compañías de distintos puntos del país y de Latinoamérica.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino. En la visita pudieron observar las distintas etapas de producción y los trabajos que se desarrollan en la firma, especializada en la fabricación de tableros eléctricos, ingeniería eléctrica, automatización y montajes industriales.

Más allá de su arraigo local, la empresa tiene una fuerte presencia en mercados nacionales e internacionales. Así lo destacó David Igarzábal, jefe de Recursos Operativos de Gramont, quien señaló que la compañía produce en Olavarría y abastece proyectos en todo el país, además de exportar servicios y desarrollos a otros países de la región.

“Nos alegra poder contar que la empresa tiene la expertise y la experiencia para el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Trabajamos con multinacionales y con empresas de distintas industrias, como la alimenticia, la minería y la agroindustria. Abastecemos desde Olavarría para todo el país”, expresó.

La firma tuvo sus orígenes vinculada a la industria cementera local, aunque con el paso de los años amplió su campo de acción hasta convertirse en proveedora de algunas de las principales compañías del país. Entre sus clientes figuran YPF, Dos Anclas, Loma Negra, Cementos Avellaneda, Cargill, TGS, Ternium, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Azul Natural Beef, Arauco y Renova, entre otras. Además, ha desarrollado obras en Uruguay y Chile.

En la actualidad, Gramont cuenta con certificación ISO 9001 desde 2015 y este año avanzó con las certificaciones ISO 14001 e ISO 45001. También posee la categoría de garantía técnica certificada de Schneider Electric.

La visita se enmarca en la agenda que el Municipio viene desarrollando junto a empresas del partido de Olavarría, con el objetivo de conocer de primera mano su actividad productiva, sus proyectos de crecimiento y el impacto que generan en la generación de empleo y el desarrollo económico local.