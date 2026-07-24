Qué obras se hicieron en los caminos rurales de Olavarría durante la primera quincena de julio

Este viernes se difundió un nuevo informe con el detalle de las tareas realizadas en la red vial rural del partido entre el 6 y el 18 de julio.

El relevamiento repasa las intervenciones ejecutadas en las seis zonas en las que se divide el distrito, el avance de las obras licitadas y el movimiento de maquinaria afectada a trabajos de mantenimiento, mejoramiento de caminos y obras hidráulicas.

El informe señala que durante ese período los equipos trabajaron de manera continua, aunque con algunas interrupciones provocadas por las precipitaciones registradas en distintos sectores del partido. Si bien no se produjeron lluvias de gran magnitud, la humedad acumulada complicó el desarrollo de las tareas en algunos caminos.

Además, se ratificó la información ya dada a conocer por En Línea: el 10 de agosto se realizará la apertura de ofertas para una nueva licitación destinada al mantenimiento rutinario de la red vial rural. Una vez adjudicados los trabajos, el Municipio prevé realizar una capacitación sobre buenas prácticas de mantenimiento para las empresas contratistas, tal como fue acordado con la Mesa Agropecuaria.

Trabajos en las seis zonas rurales

En la Zona 1 se realizaron intervenciones en caminos de Las Coloradas, Los Cerrillos y Mápis, incluyendo el bacheo del camino hacia La Ramona. También continuaron las tareas adicionales con equipos tercerizados sobre el camino Guarrochena-Los Cerrillos, donde se aportó material en sectores afectados por el paso del agua.

En la Zona 2, las tareas se concentraron sobre la ex Ruta Nacional 226 entre Blanca Chica y Santa Dominga, además del camino 78-2-10 en cercanías de La Rinconada y del Parque Eólico Vientos Olavarría. Allí las intervenciones fueron puntuales debido a la elevada humedad del terreno, con el objetivo de eliminar huellas y mejorar el drenaje hasta poder ejecutar una obra de mayor magnitud durante el verano.

En la Zona 3, los equipos trabajaron principalmente en la zona de Espigas, donde se realizaron tareas de reconformado y perfilado en los accesos a la localidad, el camino al cementerio, el trayecto hacia la Escuela Nº 47 y el camino a San Bernardo. Paralelamente hubo intervenciones en Hinojo, Colonia Hinojo, Boca Sierra, Petachi, Schwindt y Colonia San Miguel.

La Zona 4, atendida con equipos municipales y una motoniveladora contratada, registró trabajos de tendido y compactación de tosca en el camino entre la Ruta Nacional 226 y la vieja traza de la misma ruta, pasando por la Escuela Nº 18. También comenzaron tareas de reconformado en el camino La Liebre, continuaron los trabajos sobre la Ruta Provincial 51 vieja entre Colonia San Miguel y Colonia Nievas y se desarrollaron obras hidráulicas en la zona de Pourtalé, donde se limpiaron cunetas, se mejoró el escurrimiento y se acopió material para futuros bacheos. Durante esos días una retropala permaneció fuera de servicio por problemas eléctricos, aunque posteriormente volvió a estar operativa.

En la Zona 5 se ejecutaron tareas de reconformado en el camino Pourtalé-Ruta 60, aunque una de las motoniveladoras debió detenerse por inconvenientes mecánicos y se prevé su reincorporación.

En tanto, en la Zona 6 las tareas se concentraron en los caminos de Estación Durañona, El Luchador, Bianucci, Santa Luisa y La Unión, además de trabajos adicionales sobre el camino La Escondida y la planificación de la limpieza de un canal clave para el escurrimiento del agua en la zona de Santa Luisa.

Limpieza de alcantarillas y obras hidráulicas

El informe también da cuenta de las tareas específicas de limpieza, mantenimiento y reparación de alcantarillas. En la Zona 1 se desarrollaron trabajos de bacheo en el camino de Guarrochena, en cercanías de Blanca Grande, mientras que en la Zona 2 continuaron las intervenciones hidráulicas y de mantenimiento entre Santa Luisa y 16 de Julio para mejorar tanto el drenaje como la transitabilidad.

El avance de las obras licitadas

El documento repasa además el estado de las principales obras actualmente en ejecución.

Entre ellas figura la etapa final de la obra de alteo, entoscado y limpieza de cunetas del camino Pourtalé-Ruta 51, donde resta verificar el espesor del paquete estructural antes de la recepción de los trabajos.

También avanzan las mejoras sobre el camino Muñoz-Rocha, donde ya finalizaron los trabajos de entoscado y continúan tareas complementarias utilizando el remanente de horas contratadas.

En la zona próxima a 16 de Julio continúa una obra integral destinada a mejorar la transitabilidad y el escurrimiento hidráulico, con un presupuesto de 226,2 millones de pesos.

Otra intervención importante se desarrolla en el camino cercano a Paso López, donde se ejecutan trabajos de alteo, entoscado y colocación de alcantarillas con una inversión superior a 110 millones de pesos.

En la Montañesa continúan los trabajos de extracción de tosca y bacheo entre la estancia El Arroyito y Don Enrique, mientras que en el acceso a Muñoz comenzó una obra integral de bacheo sobre todo el recorrido entre la estación y la Ruta 51.

El informe también destaca el inicio de la obra entre la Escuela Nº 47 y El Porvenir, que contempla el entoscado de unos diez kilómetros y mejoras hidráulicas para garantizar un acceso más seguro al establecimiento educativo, con una inversión de 129,54 millones de pesos.

Por último, comenzaron las tareas sobre el camino Recalde-Iturregui, donde se intervendrán cerca de diez kilómetros con trabajos de mejoramiento de la transitabilidad y limpieza de cunetas. La obra fue adjudicada por 160.646.500 pesos.

Más de medio centenar de equipos en actividad

Según el cierre del informe, durante el período relevado estuvieron afectados a la red vial rural 19 motoniveladoras (11 destinadas al mantenimiento y 8 a obras), 13 retroexcavadoras (1 de mantenimiento y 12 de obra), 3 retropalas, 7 compactadores autopropulsados y 15 camiones volcadores. Desde la Dirección de Obras Rurales también recordaron la vigencia de la ordenanza que solicita evitar la circulación por caminos rurales durante y después de las lluvias para preservar su estado y reiteraron que los reclamos pueden canalizarse a través de la oficina municipal del área.