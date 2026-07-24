El Municipio rechazó avanzar con el convenio urbanístico de “Los Palmares”

La Municipalidad de Olavarría resolvió no avanzar con la convalidación del convenio urbanístico vinculado al desarrollo del proyecto “Los Palmares”, al considerar que el emprendimiento no reúne actualmente las condiciones necesarias para continuar dentro del programa provincial Lotes con Servicios.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto N° 3246, firmado por el intendente Maximiliano Wesner y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Mercedes Landívar, mediante el cual se dispuso no promover el proyecto urbanístico y archivar las actuaciones administrativas.

Según surge del expediente, el proceso había comenzado en 2022, en el marco de la adhesión a la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat. En ese período se iniciaron las gestiones ante organismos provinciales y se requirió documentación vinculada al desarrollo, entre ellas la normativa municipal correspondiente.

Durante la tramitación comenzaron a incorporarse elementos vinculados a la comercialización de parcelas. De acuerdo con los antecedentes analizados por el Municipio, se habrían producido ventas de lotes antes de contar con las aprobaciones administrativas necesarias para el desarrollo del emprendimiento.

En noviembre de 2023 se firmó el convenio urbanístico entre la Municipalidad y el Fideicomiso Palmares Olavarría, que luego fue enviado al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento. Sin embargo, la aprobación provincial del proyecto resultaba necesaria para poder avanzar con su ejecución.

Con posterioridad, ingresaron al expediente presentaciones de compradores, boletos de compraventa y documentación vinculada a controversias entre particulares. También se incorporó una carta documento enviada por el fideicomiso en la que solicitaba al Municipio abstenerse de continuar actuaciones con anteriores responsables del proyecto, al señalar que los titulares correspondían al fideicomiso.

Uno de los puntos observados fue la nómina de adquirentes presentada por el propio fideicomiso, donde se identificaron casos de personas que habrían adquirido más de una parcela. Desde el Ejecutivo señalaron que la normativa de Acceso Justo al Hábitat (Ley N° 14.449) establece que los lotes generados bajo este régimen deben estar destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

En paralelo, la Dirección Provincial de Producción de Hábitat realizó observaciones sobre el emprendimiento y señaló inconsistencias vinculadas a la venta de lotes previo a la aprobación definitiva del proyecto.

Ante esta situación, el Municipio presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue las circunstancias relacionadas con la comercialización de las parcelas. La causa quedó radicada en la UFI N° 10, y busca determinar si existió alguna maniobra irregular en esas operaciones.

Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de una situación que involucra principalmente a privados y que será la Justicia la encargada de determinar si corresponde una calificación penal de los hechos.

Finalmente, tras el análisis del área de Asuntos Legales y las observaciones incorporadas al expediente, el Municipio concluyó que no resulta conveniente convalidar el convenio urbanístico firmado en noviembre de 2023, por lo que resolvió no continuar con el trámite de aprobación del proyecto “Los Palmares”.