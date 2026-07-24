Crisis minera en Olavarría: El FR responsabilizó al gobierno nacional y reclamó medidas para proteger el empleo

El Foro Olavarría – Frente Renovador difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa la minería en el Partido de Olavarría y responsabilizó al Gobierno nacional por la situación que afecta a distintas empresas del sector.

El documento sostiene que la crisis es consecuencia de «la decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei de paralizar la obra pública y la caída de la construcción», y afirma que la actividad enfrenta «despidos, reducción salarial y uno de sus momentos más difíciles».

En ese marco, el espacio político realizó un repaso de la situación de distintas empresas mineras. Sobre Galasur, indicó que la firma «plantea la necesidad de desvincular 27 trabajadores». Respecto de Canteras Argentinas, aseguró que existe una «reducción de ingresos» y que «parte del salario» es abonado «fuera del registro formal». Asimismo, señaló que en Cantera La Ana Rita se produjo el «cese de actividades» y retiros voluntarios que, según expresaron, afectaron a «más de 20 familias».

En la parte final del comunicado, el Frente Renovador sostuvo que la crisis minera trasciende a las empresas y sus trabajadores.

«Cuando las canteras se frenan, el impacto no termina en las empresas ni en sus trabajadores: alcanza al comercio, al transporte, a los servicios y a cada actividad que depende del movimiento económico que genera la industria.»

En ese sentido, agregó:

«Olavarría necesita políticas que impulsen la producción, protejan el trabajo y fortalezcan su desarrollo, no decisiones que profundicen la crisis de quienes sostienen la economía local.»

El posicionamiento fue compartido por el concejal Gastón Sarachu, quien afirmó que «cuando se frena la minería, se frena Olavarría» y consideró que la situación que atraviesan las canteras «es consecuencia de las decisiones del Gobierno de Javier Milei que afectan directamente a la producción, el empleo y el desarrollo de nuestra ciudad».

Además, sostuvo que detrás de cada puesto de trabajo en riesgo «hay comercios que venden menos, transportistas con menos viajes, proveedores con menor actividad y familias que ven afectada su economía», y concluyó que «defender la minería es defender el trabajo, la producción y el futuro de Olavarría».

El pronunciamiento se conoció luego de la publicación de En Línea Noticias sobre la situación que atraviesan distintas empresas mineras de Olavarría, entre ellas Galasur, Canteras Argentinas y La Ana Rita, en un contexto de caída de la actividad del sector.