“Vamos camino a un colapso productivo y laboral”

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, alertó sobre el deterioro de distintos indicadores económicos y cuestionó la estrategia del Gobierno nacional, que apuesta a la reforma laboral y a la Ley Bases como herramientas para impulsar el empleo y la producción.

“Nosotros no tenemos ningún dato positivo o alentador”, afirmó Correa en diálogo con FM Cielo, donde sostuvo que la desocupación “lamentablemente se va incrementando cada día más”. Según indicó, en algunos distritos bonaerenses como La Plata y Bahía Blanca la desocupación ya se acerca a los dos dígitos, de acuerdo con los últimos registros del INDEC.

El funcionario explicó que actualmente el Ministerio de Trabajo provincial concentra sus esfuerzos en “acercar las partes y evitar el proceso de despidos”. En ese sentido, señaló que meses atrás la crisis se manifestaba principalmente a través de reducción de jornadas laborales, adelantos de vacaciones y suspensiones, pero que esa etapa quedó atrás.

“Ahora nos encontramos con el cierre de los establecimientos”, sostuvo Correa durante la entrevista en el programa “Palabras más, Palabras menos”.

Uno de los principales focos de preocupación para la Provincia está puesto en la situación de Granja Tres Arroyos, donde unos 3200 trabajadores atraviesan un escenario complejo. Según el ministro, la industria avícola enfrenta una crisis vinculada a tres factores centrales: la caída del consumo interno, el ingreso de productos importados y la disminución de las exportaciones.

Sobre este último punto, Correa señaló que la exportación de pollo a China podría reactivarse luego de las restricciones vinculadas a la gripe aviar, aunque cuestionó la falta de gestiones del Gobierno nacional. “El Estado nacional no habla con la Embajada china para que se vuelva a abrir”, afirmó.

En ese contexto, el titular de la cartera laboral bonaerense calificó la situación como un “proceso de industricidio” y advirtió: “Vamos camino a un colapso en términos productivos y de trabajo”.

Además, rechazó que la Ley Bases y una eventual reforma laboral sean soluciones para recuperar la actividad económica. “Las empresas están en otras preocupaciones que son las del mercado interno”, argumentó.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que las reformas estructurales permitirán generar nuevas inversiones y empleo, desde la Provincia plantean que el problema actual está asociado a la caída del consumo y la pérdida de actividad económica.

Fuente: FM Cielo – entrevista al ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa en el programa “Palabras más, Palabras menos”.