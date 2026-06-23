Norma Delia Ferrari viuda de Alvarez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de junio de 2026 a los 87 años de edad. Sus hijos Adriana y Claudio Alvarez; sus hijos políticos Guillermo y Andrea; sus nietos Natalia, María Laura y Florencia Cirigliano, Pía y Manuel Alvarez y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «B», en horario de finalización a confirmar. Se oficiará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

Norma Delia Ferrari era nacida en Olavarría, jubilada y pensionada, y vecina del Barrio San Vicente.