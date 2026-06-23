Desarticulan una organización que fabricaba y vendía bebidas alcohólicas con marihuana

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina desbarataron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una organización que producía y comercializaba bebidas alcohólicas que no se encontraban aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La investigación comenzó cuando la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes identificó en redes sociales y plataformas digitales la venta de un refresco denominado «Fernnabis», que combina fernet con cannabis.

A partir de las directivas de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso, los agentes determinaron que la actividad era realizada por una pareja domiciliada en Capital Federal. Los involucrados fabricaban, expendían y distribuían la bebida producida a base de tres genéticas de cannabis sativa (Heiss, Purple y Lemon).

El centro de elaboración estaba ubicado en un domicilio de la calle Piedras al 600, en el barrio de Monserrat. La comercialización se realizaba mediante medios electrónicos y aplicaciones de mensajería, y las entregas se canalizaban a través de servicios de courier hacia la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el resto del país.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Ernesto Rodríguez, ordenó el allanamiento del lugar y la interdicción de los envíos postales en curso.

Durante el operativo fueron detenidas dos personas y se secuestraron 1,220 kilogramos de hojas de planta de cannabis sativa, 200 gramos de cogollos, tres plantas de marihuana, doce bidones de veinte litros con la mezcla de alcohol y cannabis, 30 botellones de fernet, dos botellas de licor cannábico, 30 botellas de «Fernnabis» y 19 frascos con difusor rotulados como «Sannabis».

También se incautaron cuatro paneles de madera con aislantes térmicos, una carpa indoor, hierbas aromáticas, dos teléfonos celulares, dos notebooks y documentación vinculada a los envíos.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 23.737, acusados también por la producción de los productos rotulados como medicamentos de carácter cannábico.