Se realizó la licitación para la primera etapa de la construcción de Pavimento Articulado en Barrio Trabajadores

En la mañana de este martes 23 de junio se efectuó la apertura de cotizaciones de la licitación pública (N° 12/26) para la construcción de Pavimento Articulado en Barrio Trabajadores, primera etapa.

El acto licitatorio se realizó en la Dirección de Licitaciones del Palacio San Martín, con la presencia del subsecretario de Economía y Hacienda Ubaldo García, el secretario de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, el director de Pavimento e Hidráulica Edgar Ronchi y representantes de las empresas oferentes.

En esta ocasión las propuestas económicas fueron las siguientes:

Galizio Construcciones SRL: cotiza 377.962.583,90 pesos

Vial Namuncurá SA: cotiza 299.061.366,63 pesos

Vilmey Arg SAS: cotiza 407.500.000,00 pesos

Atak SRL: cotiza 353.958.793,61 pesos

En detalle, la obra contempla la construcción de 3.943,77 m2 de pavimento Intertrabado de hormigón. Asimismo, también involucra la construcción de cordón cuneta en los sectores que se necesite reparar, como así también vigas de contención para darle el confinamiento necesario a los adoquines, darle forma al perfil y al escurrimiento hidráulico.

Las calles a intervenir son Calle N° 17 bis, siendo una arteria importante de ingreso al barrio, una cuadra sobre colectora de Avda. Trabajadores, Montesano, y calle Juan XXIII.