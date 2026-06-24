Nombraron al Dr. Sergio Volante como conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires incorporó al abogado olavarriense Sergio Gustavo Volante a la lista de conjueces del máximo tribunal bonaerense, según consta en la resolución oficial registrada bajo el número RSC-1617-2026.

La medida se adoptó a partir de una propuesta formalizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul para cubrir la vacancia correspondiente al número de orden 2 del listado del Anexo I. La designación se realizó tras verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales previstos en el artículo 177 de la Constitución Provincial y las normativas vigentes fijadas por el Acuerdo 3885/18.

El documento, validado con las firmas de los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, junto al secretario Matías José Álvarez, oficializó la inclusión del profesional en el régimen de conjueces.

A nivel institucional, los integrantes de su estudio jurídico expresaron que este nombramiento representa un reconocimiento a la trayectoria profesional de Volante y a su compromiso con el ejercicio de la abogacía en la región.