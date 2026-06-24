Nombraron al Dr. Sergio Volante como conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia

Política
Por En Linea Noticias 0

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires incorporó al abogado olavarriense Sergio Gustavo Volante a la lista de conjueces del máximo tribunal bonaerense, según consta en la resolución oficial registrada bajo el número RSC-1617-2026.

La medida se adoptó a partir de una propuesta formalizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul para cubrir la vacancia correspondiente al número de orden 2 del listado del Anexo I. La designación se realizó tras verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales previstos en el artículo 177 de la Constitución Provincial y las normativas vigentes fijadas por el Acuerdo 3885/18.

El documento, validado con las firmas de los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, junto al secretario Matías José Álvarez, oficializó la inclusión del profesional en el régimen de conjueces.

A nivel institucional, los integrantes de su estudio jurídico expresaron que este nombramiento representa un reconocimiento a la trayectoria profesional de Volante y a su compromiso con el ejercicio de la abogacía en la región.

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