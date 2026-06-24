Luis Maria Salvi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de junio de 2026 a los 86 años de edad. Su esposa Norma Raquel Rappani, sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», con la sala habilitada de 8:00 a 12:00 horas. Posteriormente se llevará a cabo el responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

Nacido en la provincia de Entre Ríos, se desempeñó como jubilado retirado del Ejército Argentino y era vecino del barrio Pueblo Nuevo. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.