Proponen destinar el 65% del Impuesto Inmobiliario Rural a la mejora de caminos
Lo hizo la senadora provincial de la UCR Nerina Neumann, quien presentó un proyecto de Ley que busca transformar la administración y distribución del Impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires. “El objetivo central de la iniciativa es modificar la Ley 13.010 para garantizar que la mayor parte de lo recaudado se traduzca en obras concretas para el sector agropecuario”, dijo la autora.
La senadora provincial por el radicalismo, Nerina Neumann, presentó un proyecto de Ley (E 291/26-27), que modifica la Ley 13.010 –del Impuesto Inmobiliario Rural-, que contempla una nueva estructura de distribución de la recaudación, donde el 12% correspondería a la Provincia, el 3% a programas sociales y saneamiento ambiental, y un 65% se asignaría al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales creado por esta Ley.
El remanente sería asignado a los municipios como retribución por la administración del tributo.
Al respecto, la senadora Neumann expresó: “los caminos rurales son un aspecto clave de la vida de nuestra población; a través de estas vías las personas pueden distribuir su producción, abastecerse y acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos caminos no se encuentran en condiciones óptimas o resultan directamente inviables para el tránsito».
«Nuestra Provincia cuenta con más de 120.000 kilómetros de caminos rurales –agregó-. Robustecer el porcentaje destinado al Fondo permitirá contar con mayores recursos para la refacción de los mismos, respondiendo a una necesidad estructural del ámbito agropecuario y a uno de los aspectos más afectados por los fenómenos climáticos extremos de los últimos años».
“Con esta reforma se busca dotar a los municipios de las herramientas económicas necesarias para atender las demandas de la población rural y mejorar la infraestructura básica para el desarrollo productivo de la región”, finalizó Neumann.