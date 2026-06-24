Martín Endere se reunió con vecinos que impulsan la autonomía de Chillar

Un grupo de referentes de la Autonomía Chillarense mantuvo una reunión con el diputado provincial del PRO, Martín Endere con el objetivo de presentar el proyecto que impulsa la creación de un municipio propio para Chillar y sumar respaldos políticos en la Legislatura bonaerense.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 22 de junio en Olavarría y formó parte de una estrategia que busca acercar la propuesta a distintos referentes políticos de la Séptima Sección Electoral para que conozcan el reclamo y puedan acompañar la iniciativa.

Desde el grupo señalaron que la autonomía constituye un reclamo histórico de la comunidad y sostuvieron que la localidad atraviesa desde hace años una situación de abandono por parte de la cabecera del partido. En ese marco, remarcaron que la falta de respuestas, propuestas y acciones de desarrollo, junto con un marcado sentimiento de no pertenencia al distrito, fortalecen el planteo de crear un municipio propio.

Los impulsores de la propuesta indicaron además que trabajan en el proyecto con el respaldo científico de una universidad pública y, paralelamente, en la construcción de los apoyos políticos necesarios para avanzar en la iniciativa.

Tras la reunión, agradecieron al legislador por la recepción y la escucha del planteo, y señalaron que existe el compromiso de continuar intercambiando información para profundizar el análisis de la propuesta.

“Chillar y la autonomía es el único camino hacia el desarrollo”, expresaron desde el espacio.