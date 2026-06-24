CoNverSo | César Saldaín: “Gran parte de la gente cree en mí, saben que soy transparente”

El conductor radial y empresario de espectáculos definió su relación con los distintos gobiernos municipales. «Soy oficialista, siempre voy a ser oficialista porque soy pro Olavarría», dijo.

En el episodio N° 7 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, el conductor radial y productor de espectáculos César Saldaín profundiza en su vínculo con el público, su recorrido en los medios y la forma en la que construyó su credibilidad a lo largo de más de tres décadas de trabajo en Olavarría.

A lo largo de la charla, Saldaín se refiere al rol que ocupa hoy como referente de la radio local y a la relación que mantiene con la audiencia, marcada por años de presencia diaria al aire y por su participación en distintos proyectos culturales y musicales de la ciudad.

En ese sentido, el comunicador reflexiona sobre la confianza que considera haber construido con la gente a lo largo del tiempo.

“Gran parte de la gente cree en mí, saben que soy transparente”, afirmó durante la entrevista.

El conductor repasa además su trayectoria en los medios, desde sus inicios en la década del 90 hasta su consolidación como una de las voces más reconocidas de la radio local, donde atravesó tanto momentos personales difíciles como etapas de crecimiento profesional.

También rememora su experiencia en la producción de espectáculos, un área en la que trabajó junto a referentes nacionales y que lo vinculó con la llegada de importantes artistas a Olavarría, consolidando una etapa clave en el desarrollo cultural de la ciudad.

Con anécdotas, definiciones personales y una mirada directa sobre su propio recorrido, César Saldaín protagoniza un nuevo capítulo de CoNverSo.

El episodio completo puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.