El peronismo se hunde en su interna: el Senado fue escenario de duros cruces entre kirchneristas y kicillofistas

El Senado bonaerense realizó hoy la demorada primera sesión del año, que rompió una parálisis legislativa con pocos antecedentes, de casi cuatro meses, pero que quedó marcada por la interna peronista: sin que se tratara ningún proyecto trascendente, lo más significativo fueron los duros cruces entre la vicegobernadora Verónica Magario, identificada por el kicillofismo y el jefe del bloque del oficialismo, Sergio Berni, alineado con el cristinismo.

La sesión tuvo momentos insólitos: el primero consistió en un fuerte cruce entre Magario y Berni, que se supone que son aliados, vicegobernadora una -y por lo tanto presidenta del cuerpo- y jefe del loque oficialista el otro. La excusa fue el modo en que Magario tramitó las licencias de tres senadores –Gabriel Katopodis, Florencia Saintout y Diego Valenzuela- y terminó en una insólita moción de Berni contra Magario, que llegó a votarse y el senador perdió.

Uno de los momentos más tenso, llegó un poco después, con una intervención de Berni sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, en la que apuntó duro contra Kicillof, al que criticó por considerar que no le da el apoyo suficiente. “La presidente le abrió las puertas luego de que escribiera artículos contra la política económica de Nestor Kirchner, lo hizo presidente de Aerolíneas, viceministro de Economía, después ministro”, alcanzó a decir Berni antes de que Magario le marcara que había agotado el tiempo reglamentario para hablar y le cortara el micrófono. “Me extraña de Usted, que viene de una familia que sufrió proscripciones”, se quejó Berni.

Antes de ese cruce, Ishii se había molestado porque noss e trataron sus proyectos de emergencia. “Cuando este tema se tendría que tratar sobre tablas, el gobernador no quiso que se tratara sobre tablas», dijo. E invitó al gobernador a “que camine un poco por el conurbano, no lo ha hecho. Dos veces, tres veces le dije: ‘Vení, acompañame y te muestro como están los hospitales desbordados y sin insumos‘. Estamos en junio y no tenemos las vacunas», remarcó Ishii. En el recinto se escuchó un “ah bue” que pareció provenir de la Presidencia. Y todo terminó con Ishii a los gritos y excedido en el uso del tiempo, y Berni pidiendo que le concendan cinco minutos más para hablar, lo que no sucedió.

Al término del encuentro, Berni difundió un llamativo comunicado en el que directamente se atribuyó la realización de la sesión. “El senado bonaerense volvió a sesionar gracias a las gestiones y la presión del bloque, Sergio Berni”, tituló el comunicado Berni. El Senador dijo allí que la jornada permitió “dar ingreso a centenares de proyectos acumulados” y resaltó que fue por su iniciativa que se rehabilitó el acceso al palco de prensa en la cámara Alta, que Magario había cerrado junto con otros espacios del mismo tipo.

En la oposición miraron atónitos la dinámica de la sesión, que incluso generó gestos de asombros en algunos representantes del oficialismo. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, dijo que “hoy quedó bien claro los graves problemas que tiene el oficialismo con sus internas, sacaron los ‘trapitos al sol’. Ahora tenemos que aguardar que no esperen a diciembre para volver a llamarnos a una sesión”.

La mención de Curestis no es gratuita: la demora en el llamado a la sesión estuvo directamente relacionado con la pelea en el peronismo. Primero hubo una pulseada por la definición de la presidencia de las principales comisiones entre el kicillofismo y el camporismo, pero que también involucró al massimo. Se saldó a medias, porque aún hay puja por la vicepresidencia segunda del cuerpo, que el Frente Renovador acordó para Malena Galmarini en la conversación con La Campora, pero que por ahora detenta la kicillofista Ayelén Durán, que se niega a cederla. Y ahora que se habilitó la realización de sesiones, la interna sigue trabando el tratamiento de proyectos de mayor calado, como los pedidos de intendentes para reformar un fondo de asistencia financiera a las comunas, la integración de la Suprema Corte o las diversas variantes de reforma política que están ingresadas. Incluso, los tres proyectos impulsados por Kicillof que tomaron estado parlamentario en la jornada. Por lo pronto, hoy se trataron seis proyectos de ley y más de 180 declaraciones de interés parlamentario.

Después de la tensión, los gritos y los cortes de micrófono, la tensión en el peronismo quedó más elevada que antes y nadie se anima a pronosticar cuándo volverá a sesionar la cámara Alta.