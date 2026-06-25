Máximo Luciano Martínez (Nito) (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 24 de junio de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijos Gustavo y Marisa; sus nietos Franco, Luciana, Joel, Aaron, Nano y Guadalupe; sus bisnietos Benjamin, Luciano y Joaquina; su nuera Rosa; su yerno Fernando; familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realizará en España 2942, Departamento «D», el jueves 25 de junio de 8:00 a 14:00 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, los restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

El servicio está adherido a Coopelectric. El extinto vivía en el barrio Pueblo Nuevo, era nativo de Olavarría y jubilado bancario.