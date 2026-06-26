Un aprehendido por desobedecer una prohibición de acercamiento

Un hombre de 38 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrulla Olavarría tras violar una medida cautelar vigente en el marco de una causa por violencia familiar.

El hecho se registró a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una situación en un domicilio de la calle Brown al 2800.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a identificar al sospechoso.

Luego de esto se constató que sobre el sujeto pesaba una restricción de acercamiento vigente dictada por el Juzgado de Familia Nº 1 de Olavarría, en autos caratulados «Protección contra la violencia familiar».

El hombre fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera y quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 en turno, bajo la carátula de desobediencia.